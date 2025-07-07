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        Yozgat'ta koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı

        Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:24
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        Yozgat'ta koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kalp damar hastalıklarının erken tanı ve değerlendirilmesine olanak sağlayan yeni nesil cihaz hastanede hizmet vermeye başladı.

        Bu cihaz sayesinde beyin, akciğer, kalp damar sistemi ve travma hastalarının görüntüleme işlemleri daha kısa sürede ve yüksek çözünürlükte gerçekleştirilebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, cihazla birlikte sadece bir tetkik değil, sağlıkta yeni bir dönemin başladığını belirtti.

        Kalbi besleyen koroner arterlerin detaylı görüntülenmesini sağlayan bu yöntemle, kalp krizi riski, damar darlıkları ve tıkanıklık gibi sorunların kısa sürede tespit edilebildiğini ifade eden Erkoç, işlemin birkaç saniye sürdüğünü ve yüksek görüntü kalitesiyle net sonuçlar verdiğini kaydetti.

        Yozgatlıların artık ileri düzey kalp tetkikleri için başka illere gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayan Erkoç, kalp damar sağlığında erken tanının önemine dikkati çekerek, bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmayı sürdüreceklerini aktardı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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