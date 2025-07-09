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        Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar, üniversitenin projelerini değerlendirdi

        Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, gazetecilere üniversite yerleşkesinde tamamlanmış ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:23
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        Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar, üniversitenin projelerini değerlendirdi
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, gazetecilere üniversite yerleşkesinde tamamlanmış ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

        Kampus gezisinde sağlık, eğitim, sosyal, sportif, çevresel, akademik, alt ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Yaşar, üniversitenin gelişimini hızla sürdürdüğünü söyledi.

        Üniversitenin fiziki altyapısında son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Yaşar, "Üniversitemizin akademik, fiziki ve sosyal altyapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen projelerin yanında, bilimsel üretkenliği artırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimize daha donanımlı ve çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim ortamı sunmak için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

        Yaşar, Bozok Üniversitesinin yalnızca Yozgat’a değil, bölgeye ve ülkeye değer katan bir bilim merkezi hüviyetine kavuşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

        Endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduklarını anımsatan Yaşar, "Kenevir üzerine bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Yozgat ve çevresinde uyumlu tohum üretme çalışmalarımız sürüyor. Endüstriyel kenevir konusunda ihtisas üniversitesi olmamız, Yozgat ve üniversitemiz için önemli bir kazanımdır." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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