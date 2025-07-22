Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Ankara'dan Sivas'a mezuniyet töreni için giden B.G. yönetimindeki 58 ND 270 plakalı otomobil, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Gökdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen M.F.Ö. idaresindeki 16 BED 801 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Olay yerine, sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle birlikte, araçlarda bulunan 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
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