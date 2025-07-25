Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıaslan (53) yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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