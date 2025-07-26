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        Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 09:06 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:06
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        Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        S.İ. (55) idaresindeki 66 ABY 352 plakalı otomobil, Terminal Kavşağı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 AZH 447 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 2 kişi de yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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