        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Dünya rekortmeni milli halterci Muhammed Furkan, Yozgat'ta coşkuyla karşılandı

        Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek için memleketi Yozgat'ta karşılama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 17:47 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:47
        Dünya rekortmeni milli halterci Muhammed Furkan, Yozgat'ta coşkuyla karşılandı
        Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek için memleketi Yozgat'ta karşılama töreni düzenlendi.

        Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş madalya kazanan ve toplamda 324 kiloluk derecesiyle rekor kırarak Türkiye'ye erkeklerde 15 yıl sonra dünya şampiyonluğunu getiren milli sporcu Muhammed Furkan, kentin girişinde kurban kesilerek, dualarla karşılandı.

        Baba Ünal, anne Firdevs Özbek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ve sporcular tarafından karşılanan Muhammed Furkan, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

        AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile milli sporcuyu tebrik eden Özkan, yaptığı konuşmada, Bozok Yaylası'nın, yiğitler şehri Yozgat'ın bir şampiyonu ağırladığını söyledi.

        Yozgat'ın yiğidinin, Norveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda rekor üstüne rekorlar kırarak, 15 yıl sonra Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu kazandırdığını belirten Özkan, "Yozgat, inşallah coğrafyasında, dünya üzerinde isminden söz ettirecek ki onu da gençlerimiz yapacak. Tebrik ediyorum. Emek veren ailesine, hocalarına ve katkı sunan, dualarıyla yanında olan tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Milletvekili Şahan da sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

        - "Çok mutluyuz ve gururluyuz"

        Milli sporcu Muhammed Furkan, Yozgat'ta düzenlenen güzel karşılamadan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

        Kazandığı madalyanın hem dünya rekoru olması hem de 15 yıl aradan sonra gelmesinin büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Muhammed Furkan, "Yozgat'ta bugün çok güzel bir karşılama yapıldı. Aldığımız dünya şampiyonluğu 15 yılın ardından gelen ilk altın madalyaydı ve bunu dünya rekoruyla birlikte getirebilmek bize nasip oldu. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Hem ülkemize hem Yozgat halkına böyle bir madalya kazandırmak bizim için tarifsiz bir duygu." diye konuştu.

        Muhammed Furkan, bundan sonraki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

        Anne Firdevs Özbek ise "Gururluyuz, çok şükür. Allah bize böyle bir evlat nasip etti. Bayrağımızı dalgalandırıyor, bizi gururlandırıyor. Çok mutluyuz. Biz onu yetiştirdik, o da çok şükür bize hayırlı bir evlat oldu." şeklinde konuştu.

        Baba Ünal Özbek ise oğullarının kendilerine büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

        Ziyaretin ardından Vali Mehmet Ali Özkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Muhammed Furkan'a çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

