Sorgun Müftülüğünden Gazze'ye 6 milyon 717 bin lira yardım

Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğünce "Sorgun'dan Gazze'ye gönül köprüsü" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında 6 milyon 717 bin 150 lira yardım toplandı.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, kampanyanın Sorgun Kaymakamlığı himayesinde başlatıldığını ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Kampanyanın 12 Ağustos'ta düzenlenen kermesle başladığını ve bugüne kadar 6 milyon 717 bin 150 lira toplandığını ifade eden Yaykın, "Topladığımız parayı, Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılması amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinin ilgili 'Filistin Gazze' hesabına aktardık." dedi.

Yaykın, kampanyada görev alan din görevlilerine ve destek olan tüm vatandaşlara teşekkür etti.