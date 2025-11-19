Yozgat'ta 30 bin makaron ele geçirildi

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 30 bin makaron, 15 kilogram kaçak tütün, 50 puro, 30 nargile tütünü ve 15 nargile kömürü ele geçirildi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çeşitli kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

