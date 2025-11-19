Yozgat'ta 30 bin makaron ele geçirildi
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çeşitli kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 30 bin makaron, 15 kilogram kaçak tütün, 50 puro, 30 nargile tütünü ve 15 nargile kömürü ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
