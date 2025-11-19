Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta okul bahçesinde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 23:08 Güncelleme: 19.11.2025 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta okul bahçesinde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi.

        Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlan İlkokulu bahçesinde arkadaşlarıyla oturan B.E.D. (17) fenalaştığını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı.

        Kısa süre sonra yere düşen B.E.D'yi gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, B.E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        B.E.D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı
        Havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı
        Yozgat'ta 30 bin makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 30 bin makaron ele geçirildi
        Sorgun'da Metruk Bina Komisyonu toplandı
        Sorgun'da Metruk Bina Komisyonu toplandı
        İzmir Veteriner Hekimleri Odası, Bozok Üniversitesine tıbbi cihaz bağışladı
        İzmir Veteriner Hekimleri Odası, Bozok Üniversitesine tıbbi cihaz bağışladı
        Sorgun'da 864 kişiye kanser taraması yapıldı
        Sorgun'da 864 kişiye kanser taraması yapıldı
        Sorgun'da "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı
        Sorgun'da "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı