        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'tın Sorgun ilçesinde hakkında 13 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:17 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:17
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kullanmak" suçlarından toplam 13 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.A’yı operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

