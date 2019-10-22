Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askere geçmiş olsun ziyareti

Suriye’nin kuzeyinde sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Yaman’ı ziyaret eden Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Yasin Yamur ile Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Yaman’ı baba evinde ziyaret etti. Piyade Uzman Onbaşı Hakan Yaman’ı Sarıkaya’daki evinde ziyaret eden Özcan ve beraberindekiler Yaman’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hatay 8. Komando Tugay Komutanlığında görevli iken Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’ye giden Piyade Uzman Onbaşı Hakan Yaman, 17 Ekim’de Münbiç kırsalındaki mevzilerine havan mermisi düşmesi sonucu yaralandı. Piyade Uzman Onbaşı Yaman, Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine hava değişimine gönderildi. Piyade Uzman Onbaşı Yaman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOZGAT 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

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