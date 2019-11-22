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İlmek ilmek dokudukları halı ve kilimlerle tarihi yaşatıyorlar

İHA

Yozgat'tın Saraykent ilçesinde kültürel ve sanatsal değeri olan halı ve kilim dokumacılığını canlandırmak için geliştirilen proje ile kursiyerler dokumacılığın inceliklerini öğreniyor.

Yozgat’tın Saraykent ilçesinde kültürel ve sanatsal değeri olan halı ve kilim dokumacılığını canlandırmak için geliştirilen proje ile kursiyerler dokumacılığın inceliklerini öğreniyor.
Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan halı ve kilim dokuma atölyesinde Usta Öğreticisi Semanur Döner öncülüğünde 25 kursiyer, halı ve kilim dokuyarak hem meslek öğreniyor hem de boş zamanlarını değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.
Yozgat’ta kadınlar kültürel değerlerin yok olmasını önlemek için halı ve kilim desenlerini ilmek ilmek işliyorlar. Kursiyerler desen ve renklerin orijinalliğine sadık kalarak unutulmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar. Halı ve kilim el dokumacılığının makinelere yenik düştüğü günümüzde, el dokumacılığı mesleğinin yaşatılması ve vatandaşların meslek edinmesi için açılan kurs, özellikle ev hanımlarının vazgeçilmez tutkusu haline geldi. Boş zamanlarını üreterek geçiren ev hanımları unutulmaya yüz tutmuş sanatları gelecek nesillere aktarılmanın da mutluluğunu yaşıyor.
Kursiyerlerden Zübeyde Güralp geleneksel el sanatının unutulmaması için çalıştıklarını söyleyerek “Eskiden babaanne ve annelerimizin dokuduğu kilimleri biz tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Bu kilimleri ilmek ilmek dokuyoruz unutulmaması için yaşatmaya çalışıyoruz. Burada el sanatı meslek öğreniyoruz hem de eski el sanatları unutulmasın diye canlanıyoruz. Bu zamana kadar 2 kilim dokudum, devamı da gelecek” dedi. Sultan Yaşar isimli kursiyer ise “Bunlar eskilerden kalan emeğimiz göz nurumuz. Büyüklerimizin attığı ilmeklerin aynısını biz de yaşatıyoruz. Burada el sanatı bir meslek öğreniyoruz. Bu kilimleri ilmek ilmek dokuyoruz. Kilimler sergiye çıkıyor pazarlarda satılmayı bekliyor. Bunlar unutuldu ama biz yaşatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adem Şahin de “Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma birimi tarafından yapılan bir proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş el sanatları olarak bizim atölyemizde şu anda halı ve kilim dokumacılığı yapılıyor. 25 kursiyerimiz var. Kursiyerimiz burada ürettikleri malzemeleri hem tanıtım amacıyla hem de gelecek nesillere aktarmak amacıyla kendilerine hediye ediyoruz. 50 yıl önce her evde olan bu tezgahlar unutulmaya yüz tuttuğu için artık gerek hayat boyu öğrenme olsun gerekse çeşitli kurslarda bu el sanatlarının unutulmaması için kurumlar olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

YOZGAT

22 Kasım 2019 Cuma

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