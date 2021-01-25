Yüksek Hızlı Tren Yozgat’tan da geçti

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AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara'dan hareket eden tren, Yozgat istasyonundan geçti. Tren drone ile havadan görüntülendi.

Ankara'dan saat 08.00'da Balışeyh konvansiyonel hattından hareket eden test treni, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinden saat 11.35'te Yozgat Divanlı istasyonuna ulaştı. İstasyonda durmayan tren Sivas yönüne gitti.

404 kilometrelik AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren Hattında yaklaşık 66 kilometre uzunluğunda 46 tünel, 27,5 kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük ve hat üzerinde 8 istasyon bulunuyor.

Asrın projesi olarak adlandırılan AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında 12 saat olan AnkaraSivas arası 2 saate, AnkaraYozgat arası da 55 dakikaya düşecek.

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