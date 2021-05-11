Baharın gelmesiyle çiçek açan binlerce meyve ağacı görsel şölen oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baharın gelmesiyle çiçek açan binlerce meyve ağacı görsel şölen oluşturdu

İHA

Baharın gelmesiyle çiçek açan binlerce meyve ağacı görsel şölen oluşturdu

Türkiye’nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesinde ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açan kiraz, elma ve şeftali ağaçları görsel şölen oluşturuyor.
Yozgat’ın Kadışehri İlçesi’ne bağlı Kabalı Köyü’nde 2009 yılında köylülerin sınırları kaldırıp tarlalarını birleştirmesi ile uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında oluşturulan 5 bin 640 dönümlük meyve bahçesinde yetişen kiraz, elma ve şeftali ağaçları ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açtı.
Rengarenk çiçek açan meyve ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Görsel ziyafetin sunulduğu meyve bahçesi havadan drone ile görüntülendi.
Çiçeklerin oluşturduğu görsel manzarayı fotoğraflayan doğasever Erdoğan Budak, “İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye’nin en büyük meyve bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı. Görsel bir şölen oluşturdu. Ben de buraya gelerek bu anı ölümsüzleştirmek istedim. Gerçekten çok güzel bir görüntü” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sorgun Müftülüğünden 800 aile gıda yardımı
YEREL HABERLER Sorgun Müftülüğünden 800 aile gıda yardımı
Jandarmadan köyde yaşayan çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Jandarmadan köyde yaşayan çocuklara bayram hediyesi
Eller Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için semaya kalktı
YEREL HABERLER Eller Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için semaya kalktı
Yozgat’ta jandarma ekipleri köydeki çocukların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Yozgat’ta jandarma ekipleri köydeki çocukların ...
Yozgat'ta fırtına hasarı tespit çalışması
YEREL HABERLER Yozgat'ta fırtına hasarı tespit çalışması
Fedakar anne ömrünü engelli kızına adadı
YEREL HABERLER Fedakar anne ömrünü engelli kızına adadı
Yozgat'a çatılar uçtu Yozgat’ta fırtınanın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yozgat'a çatılar uçtu Yozgat’ta fırtınanın verdiği ...
Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, 20 otomobilde hasar oluştu
YEREL HABERLER Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, 20 ...
Yozgat’ta etkili olan fırtına çatıları uçurdu, çok sayıda araca hasar verdi
YEREL HABERLER Yozgat’ta etkili olan fırtına çatıları uçurdu, çok ...