Yozgat’ta 2 bin 380 kök Hint keneviri ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ta köyündeki evinin bahçesinde 2 bin 380 kök Hint keneviri yetiştiren S.Ş. gözaltına alındı.

Şefaatli ilçesine bağlı Kızılkoca köyünde ikamet eden S.Ş,’nin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, köye operasyon düzenledi.

S.Ş’nin bahçesinde yapılan aramada etrafı tel çiftlerle çevrili toplam 2 bin 380 kök kenevir ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatı ile gözaltına alınan S.Ş.’nin bahçesinden sökülen bitkiler imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.