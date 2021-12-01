Bir aylık bebeğini vahşice katletti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ın Çandır ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, 1 aylık bebeğini vahşice öldürdü.

Olay, bugün Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki F.B., komşularına bebeğini öldürüp sobada yaktığı itirafında bulundu. Eve giden komşular, sobada bebeğin cesedi ile karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle köye giden jandarma ekipleri, kadını gözaltına alındı. Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi.

Korkunç cinayeti işleyen kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.