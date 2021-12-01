1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (4)

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EŞİ VE KAYINVALİDESİYLE BİRLİKTE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren ve gözaltına alınan Fatma Büyük'ün (25) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili Fatma Büyük, eşi Hakan Büyük ve kayınvalidesi adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Çandır Harun GÖKÇEOĞLU

2021-12-01 20:39:22



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