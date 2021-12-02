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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesi tarafından vahşice katledilen bebeğin cenazesini alan olmadı

İHA

Annesi tarafından vahşice katledilen bebeğin cenazesini alan olmadı

Yozgat’ın Çandır ilçesinde annesi tarafından vahşice katledilen 25 günlük Erol bebeğin cesedi Adli Tıp Morgundan alınmadı.
Yozgat’ın Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde annesi F.B. tarafından bıçakla öldürülüp sobada yakılan 25 günlük Erol isimli bebeğin Yozgat Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı. Ancak aileden bebeğin cenazesini alan olmadı.
Öte yandan, bebeğin henüz nüfus cüzdanının da çıkartılmadığı öğrenildi.

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