Yıllara meydan okuyan değirmenin çarkları hala dönüyor

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Karahacılı köyünde bulunan ve zamana meydan okuyan 150 yıllık su değirmende öğütülen un ile tandırda meşe odunuyla pişirilen katkısız ekmek ve çörekler, şeker hastaları başta olmak üzere kolesterol ve tansiyon hastaları tarafından tercih ediliyor.

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Karahacılı köyünde dere kenarında bulunan su değirmeninde un üretilmeye devam ediliyor. Karahacılı köyünde yaşayan 73 yaşındaki Abdullah Uzun’a ait olan yaklaşık 150 yıldır faaliyet gösteren ve zamana direnen su değirmeni, yöre halkı başta olmak üzere çevre illerden de ilgi görüyor. Vatandaşlar buğdaylarını öğütmek için su değirmenin yolunu tutuyor. Su değirmeninde buğdaylarını öğüten vatandaşlar, elde ettikleri un ile yöreye özgü katkısız çörek ve ekmek yaptırmayı da ihmal etmiyor. Meşe kömürü külünde pişirilen ekmek ve çörekleri, şeker hastaları başta olmak üzere kolesterol ve tansiyon hastaları tercih ediyor.

Köyünde dededen kalma değirmende un öğüten 73 yaşındaki Abdullah Uzun, değirmenin dedesinden babasına babasından da kendisine kaldığını söyledi. Çocukluktan beri su değirmeninin taşını döndürmeye devam ettiğini belirten 8 çocuk babası Uzun, “ Dedem 1966 yılında öldü, değirmen bize kaldı. O zamandan beri değirmeni babamla biz döndürüyorduk. Ben babama sevdalık olduğum için, babamın yadigarı diye bu değirmeni döndürüyorum. Değirmeni kazanç için döndürmüyorum, pek geliri yok zaten. Yılda 2030 torba un satıyorum. Bu unu şeker hastası, kolesterol ve tansiyonu olanlar alıyor. Organik, doğal un. Türkiye’nin her yerinden gelen oluyor unu almak için. İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara’dan gelenler oluyor. Hiçbir katkı maddesi yok bu unda, tamamen doğal ve organik un” dedi.

Çekerek ilçesi Beyyurdu köyünden değirmende öğütülen undan almak için gelen Nadir Kaygusuz, “Her sene değirmene geliyorum buradan organik unumu alıyorum. Çöreğimi, simidimi bu unla yaptırıp alıp afiyetle yiyorum” şeklinde konuştu.

Eskiye duyduğu özlemi gidermek için Şefaatli’den değirmene geldiğini söyleyen Abdullah Efe de, “Bu değirmenin adını duymuştum, eskiye özlem olduğu için aradım buldum. Unumu alacağım, gelirken de mısır getirdim un yaptırdım. Eskiye özlem hasretimi gidermiş olacağım” şeklinde konuştu.

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