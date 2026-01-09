Yozgat'ta ambulans ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Yozgat Sorgun'da ambulans ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 09.01.2026 - 01:38 Güncelleme: 09.01.2026 - 01:40
Sorgun ilçesinde Ü.S. idaresindeki ambulans ile A.L. ve M.Ö'nün kullandığı 2 otomobil Sanayi Caddesi kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, sürücülerin yanı sıra otomobil ve ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
