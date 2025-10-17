Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yozgat'ta direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

        Yozgat'ta direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

        Yozgat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 04:33 Güncelleme: 17.10.2025 - 04:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta A.G. (36) yönetimindeki otomobil, Yozgat-Kırıkkale yolu Sarıhacılı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü.

        Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü A.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​ Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yozgat
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Batman’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi
        Batman’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı