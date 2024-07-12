Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Yozgat Yerköy'de ters yönde ilerleyen motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Sürüklenen motosikletin sürücüsü kaza yerinde öldü
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
K.U. idaresindeki motosiklet, Ankara-Yozgat karayolu Sekili köyü mevkisinde ters yönde ilerlerken Y.Ö'nün kullandığı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde öldüğü belirlenen K.U'nun cenazesi, Yerköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.