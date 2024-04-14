YRP'den Siverek'te seçimler yenilensin talebi

Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki seçimlerin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü başvuruda bulundu.

Partinin Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mahmut Tandoğan, belediye başkan adayları Hasan İzol ile itiraz dilekçelerini sunmalarının ardından açıklama yaptı.

AK PARTİ'NİN ADAYI 64 OY FARKLA KAZANMIŞTI

Tandoğan, 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti adayının 64 oy farkla kazandığını belirtti.

Sandık sonuç ve ilçe birleştirme tutanaklarında maddi hatalar tespit edildiğini, partisinin 72 oyunun ilçe birleştirme tutanağına "sıfır" olarak yazıldığının belirlendiğini savunan Tandoğan, ilçe seçim kuruluna başvuran bir kişinin, üç sandıkla ilgili itirazda bulunduğunu aktardı.