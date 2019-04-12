Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Diyarbakır Bağlar ilçesinde HDP adayı Zeyyat Ceylan'ın 31 Mart’ta seçim yarışını önde bitirmişti. Ancak Ceylan’ın KHK ile görevinden ihraç edildiği ortaya çıktı.



AK Parti, Ceylan’ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle seçim sonucuna itiraz etti. YSK yapılan itirazı kabul ederek, Ceylan’ın mazbata alamayacağına karar verdi. Mazbata Bağlar’da seçim yarışını ikinci sırada bitiren AK Parti adayı Hüseyin Beyoğlu’na verilecek. YSK daha önce Van’ın Çaldıran, Tuşba, Edremit ilçeleri ile Erzurum’un Tekman ilçesi ve Kars Digor’a Dağpınar beldesinde yarışı önde bitiren isimler için bu kararı vermişti.