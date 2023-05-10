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YSK ile oy kullanma rehberi! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. Genel seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan seçmenler, oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli ve oy hangi durumlarda geçersiz sayılır sorularına yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 6 adımda oy kullanma rehberini yayımladı. İşte 2023 YSK ile adım adım oy kullanma rehberi...

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  • YSK İLE OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

    Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Genel seçimlere kısa bir süre kala oy kullanmak için sandığa gidecek olan seçmenler oy pusulası ve oy kullanırken dikkat edilmesi gereken durumları araştırmaya başladı. Peki, "Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?" YSK ile 6 adımda oy kullanma rehberi...
  • YSK İLE OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

    OY NASIL KULLANILIR?

    Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 6 adım şöyle:

    1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

    Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

    Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

     
  • YSK İLE OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

    2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

    Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

    3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

    Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

     
  • YSK İLE OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

    4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

    Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

     
  • YSK İLE OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

    5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

    Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

    6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

     
  • YSK İLE OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

    SANDIK KURULUNUN GÖREVLERİ

    Öte yandan, seçim sabahı, sandık kurulu başkanı, memur üye ve son seçimde en çok oyu almış 5 siyasi parti temsilcisinden oluşan sandık kurulu, saat 07.00'de oy verme yerinde bir araya gelecek.

    Sandık kurulu ilk olarak ant metnini okuyacak ve başkan tarafından oy sandığı mühürlenecek. Daha sonra oy zarfları sayılacak, oy pusulalarının bulunduğu paketler açılacak ve zarflar ile oy pusulalarının arka yüzlerine mühür basılacak.

     
  • YSK İLE OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

    Hazırlıklar 07.00-08.00 saatlerinde tamamlanacak, oy verme işlemi 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'ye kadar sürecek. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.

    Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak sandık seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi birleşik oy pusulası ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi birleşik oy pusulası ile zarf ve mührü vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek.

     
  • YSK İLE OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

    Sandık Kurulu Başkanı, kullanılan oyun geçersiz sayılmaması için, zarfın içine başka bir materyal atılmaması, pusulaların ve zarfın üzerine işaret konulmaması yönünde seçmeni uyaracak ve ikinci bir oy pusulası verilmeyeceğini belirtecek.

    Görme engelli seçmenler, bu seçimde ilk kez YSK tarafından oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablon ile oylarını kullanabilecek. Talep etmeleri halinde ise oy pusulası sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oylarını kullanabilecek.

     
  • YSK İLE OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

    İlk önce cumhurbaşkanı seçimi oyları sayılacak

    Engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.

     
  • YSK İLE OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

    Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

    Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. İlk önce cumhurbaşkanı seçimi oyları, ardından milletvekili seçimi oyları sandık kurulunun siyasi parti temsilcisi üyeleriyle beraber sayılacak.

    Sonuçların tutanağa bağlanmasının ardından, sandık kurulu başkanınca kurayla iki siyasi partili üye belirlenecek ve oylar ilçe seçim kuruluna götürülecek.
  • YSK İLE OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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