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YORUM KURALLARINI OKUDUM

YSK'nın kararı sonrası SP, HDP, DSP'nin kararı ne olacak?

HABERTURK.COM

Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. Peki yeniden yapılacak olan seçimde SP, HDP, DSP'nin kararı ne olacak? Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya yazdı...

YSK

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini iptali, iki başat adayın dışında kalan diğer adaylara da gözleri çevirdi.

Buna neden de yarışın Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım arasındaki farkın 8,8 milyon oyun kullanıldığı İstanbul’da 13,7 bin gibi birbirine yakın farkla sonuçlanması…

Bu cepheden bakıldığında İstanbul’da İmamoğlu ve Yıldırım dışında kalan SP, DSP, BTP, Vatan, TKP’nin toplamda 215 bini bulan oyu ile aday çıkarmayan HDP’nin tutumu önem kazanıyor.

Taraflarla dün yaptığım telefon görüşmesinden çıkardığım şu ki, muhalefette yer alan partilerin hemen hepsi iptal edilen seçimdeki pozisyonlarını fazla değiştirme eğiliminde gözükmüyor.

SP’NİN KARARI

Burada en dikkat çeken de Saadet Partisi…

Çünkü AK Parti kurmayları seçime yönelik ilk itirazlarında SP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar’ın aldığı 103 bin 300 oya dikkat çekerek, “SP’yi adayını geri çekmesi konusunda ikna edebiliriz” yaklaşımı göstermişti.

Ancak bu yaklaşıma SP lideri Temel Karamollaoğlu “Hele bir o gün gelsin…” yanıtını vermekle yetinmişti.

YSK kararının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu ile bir görüşme yaptı.

SP yetkilileri ile dünkü sohbetimizde adaylarını geri çekip, İmamoğlu’nu destekleme gibi bir kararlarının şu aşamada olmadığını, bunu bugün yapacakları toplantıda karara bağlayacaklarını belirtti.

SP’nin etkin bir ismi, “Tarihimizde adayı geri çekme hiç olmamıştır, bundan sonra da olacağını sanmıyorum” dedi.

DSP VE DP BUGÜN

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise 30 bin 817 oy alan adayları Muammer Aydın ile ilgili henüz bir karara varmadıklarını belirtti.

Aksakal, “Adayımızı çekip çekmeme veya devam etme konusunu yarın (Salı) kesin karara bağlayacağız. Şu aşamada bir kararımız yok” dedi.

DP Genel Başkanı, milletvekili Gültekin Uysal da 22 bin 544 oy alan adayları Ersan Gökgöz’ün devam edip etmeme konusunu bugün karara bağlayacaklarını söyledi.

HDP’NİN EĞİLİMİ

Bu partiler arasında seçmen açısından en fazla oya sahip HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Almanya’da olduğunu belirtti ve yarın (Salı) MYK’nın toplanıp karar alacağını belirtti.

“Yani YSK’nın bu yönde bir kararı olması halinde aday çıkarma ihtimaliniz var mı?” diye sordum, “Hiçbir ihtimal şok şu anda” yanıtını aldım.

HDP Genel Merkezi’nden sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada da YSK kararı eleştirildi…

HDP çevreleri aday çıkarmanın zaten hukuken de olası bulunmadığına dikkat çektiler.

Yıllar sonra Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüştürülmesinin de bu konu ile bağının bulunmadığını vurguladılar, kararlarında değişiklik olmayacağını belirttiler.

 

 

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