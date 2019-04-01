Yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart yerel seçimde 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu. Peki hangi ilde hangi parti kazandı? İl il seçim sonuçları sayfamızda. İşte detaylı seçim sonuç analizi...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap etti.

Balkona, eşi Emine Erdoğan ile çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" isimli şarkısına eşlik ederek, vatandaşları selamladı.

Erdoğan, konuşmasına, "Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.

Sevgi, muhabbet, destek ve kardeşlik için şükranlarını sunan Erdoğan, "Rabb'ime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabb'imin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla... Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarını değerlendirirken, "Cumhurun mesajı çok şükür kabul görmüştür. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar bu seçimlerde kaybetmiştir. Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Afrin'de şehit olan askere Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladı.

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olayda Saadet Partililerin hayatını kaybettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ve hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Yerel seçimi gerçekleştirdik, oylarımızı kullandık. Öncelikle şunu ifade etmek isterim, bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık ama ilk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları mı dersiniz, başka şeyler mi dersiniz..." diyen Kılıçdaroğlu, medyanın iktidar kontrolünde olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesi bekleniyor.

AA muhabirinin açılan sandıklardan alınan sonuçlar doğrultusunda derlediği bilgilere göre, toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı.

Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.

Oyların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleştiği İstanbul'da, 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı.

Ankara'da toplam kayıtlı 3 milyon 925 bin 129 seçmenden 3 milyon 89 bin 645'i oy kullandı. Seçimde 3 milyon 10 bin 172 kişi oy kullanırken 79 bin 473 oy geçersiz sayıldı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yüzde 50,62 oy oranıyla 1 milyon 523 bin 819, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,20 ile 1 milyon 420 bin 855 oy aldı.

YSK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarını en kısa süre içerisinde açıklayacaklarını, sonuçların, en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını bildirdi.

Güven, YSK'da yaptığı açıklamada, bugün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlandığını belirterek, cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 57 milyon 58 bin 636 oy kullanma hakkına sahip seçmenin 195 bin 784 sandıkta oylarını kullandığını söyledi.

Malatya Pütürge'de meydana gelen üzücü olayda 2, Gaziantep Şehitkamil'de ise 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Güven, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanaklarının ilçe seçim kurullarına teslim edilerek ilçe birleştirme tutanaklarının tanzim edildiğini aktaran Güven, ilçe seçim kurullarının bu tutanakları tarayarak sisteme eklediklerini ifade etti.

Güven, "Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden bu aşamada YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar ve resim formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bununla da yetinilmeyip seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar ıslak internet sitemizde imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır." diye konuştu.

YSK'nin ekseriyeti siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle itiraz sürelerinin bitimini müteakip seçim sonuçlarını ilan ettiğini ve sonuçların Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Güven, kesin seçim sonuçlarını en kısa süre içinde açıklayacaklarına değindi.

Güven, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 80. maddesi ve YSK'nin 2019/58 sayılı kararına aykırı olarak yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında suç duyurusunda ve gereğince işlem ifası hususunda RTÜK'e ihtarda bulunulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Güven, "Bugün de servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlemin sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup, giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam edilmektedir." şeklinde konuştu.

Seçimde emeği geçen siyasi partilere, YSK merkez teşkilatına, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, mühendislere, Devlet Malzeme Ofisi yönetimine, desteklerini esirgemeyen bakanlıklara, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, güvenlik güçlerine teşekkür eden Güven, seçimin ülke, millet ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

Bir gazetecinin, kesin sonuçların ne zaman ilan edileceği konusunda bir süre verip veremeyeceğine yönelik sorusuna Güven, şu yanıtı verdi:

"Milletvekili seçimlerinden farklı bir süreç burada işliyor. Geçen, 2014 Mahalli İdareler Seçimine baktığımda, bir aylık bir süre sonunda ilan ettiğimizi gördük. Daha önce milletvekili seçimlerinde 11-12 gün içinde ilan ediyorduk. Burada muhtarlıklar da var. Diğer illerden, ilçelerden gelen sonuçların toparlanması bir aylık bir süreyi buluyor. Bunu çabuklaştırmak için ilçelerimiz, illerimiz ellerinden gayreti gösteriyor."