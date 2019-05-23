23 Haziran 2019 Pazar günü yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar "YSK seçmen nerede oy kullanacağım?" sorusunu araştırmaya başladı. Vatandaşlar oy sandıklarına gitmeden önce kullanacakları okul adresini ve sandık numaralarını öğrenmek istiyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK, seçmen listelerini internet sayfasında seçmen sorgulama ekranı olarak vatandaşların erişimine açtı. İşte 23 Haziran YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı...

OYUMU NEREDE KULLANACAĞIM?

YSK Nerede Oy Kullanacağım ekranını erişime aldı. Aşağıda bulunan linki tıklayarak önce Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No, Resim Doğrulama kutucuklarını doldurarak nerede oy kullanacağınızı öğrenebileceksiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA



OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇA KADAR?

Yerel seçimler Anayasa ve kanunlar gereği 5 yılda bir defa ve Mart Ayı’nın son Pazar günü yapılıyor. İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonucunda YSK İstanbul seçimlerinin yeniden yapılmasına karar verdi. Buna göre 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbullu vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandık başına gidecek.

Oy verme işlemi ise saat 08:00'da başlayıp saat 17:00'da sona erecek.

23 HAZİRAN'DA 18'İNE GİRENLER OY KULLANABİLECEK Mİ?

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

Listede, ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.