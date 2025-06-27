Yük çekerken akıma kapıldı!

İstanbul Başakşehir'de bir inşaat işçisi, çalıştığı sırada kullandığı makineden kapıldığı elektrik akımının etkisiyle binadan düştü.

İHA'nın haberine göre ağır yaralanan işçi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın çatı katında elektrikli yük çekme makinesi kullanan işçi, makinede oluşan kaçak sonrasında akıma kapılarak aşağıya düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Düşen işçi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri elektrik kaçağı olan makine ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenilirken yaralı işçinin hastanedeki tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.