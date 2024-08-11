Yüksek atlamada Hamish Kerr, altın madalyaya uzandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler yüksek atlamada Yeni Zelandalı Hamish Kerr, altın madalya kazandı
Giriş: 11.08.2024 - 00:40 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:40
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler yüksek atlama finali gerçekleştirildi.
Yeni Zelandalı Hamish Kerr 2.36'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken ABD'li Shelby Mcewen aynı dereceyle (2.36) gümüş, Mutaz Essa Barshim 2.34 ile bronz madalya elde etti.
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