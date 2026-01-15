Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi: YHT biletlerine yüzde kaç zam yapıldı, zamlı güncel YHT sefer biletleri ne kadar oldu?

        Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi: Zamlı YHT biletleri ne kadar oldu?

        Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Böylece Ankara-İstanbul arası bilet fiyatları 780 TL'den, 930 TL'ye yükseldi. Peki, yeni zam ile beraber biletler kaç TL oldu? İşte zamlı YHT tren biletleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte Ankara–İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL’den 930 TL’ye yükseldi. Peki, yapılan zam sonrası YHT tren biletleri kaç TL oldu? İşte zamlı YHT bilet fiyatları

        2

        YHT BİLETLERİNE ZAM GELDİ

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı.

        3

        ZAMLI YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATLARI

        Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye

        Eskişehir–Sakarya YHT bilet ücreti 565 TL'ye ,

        Eskişehir ile Ankara arasında seyahat etmek isteyen yolcular için bilet fiyatı 480 TL'ye,

        Eskişehir–İstanbul hattında yolcular artık 600 TL'ye,

        Eskişehir-Konya arası yolculuklar 665 TL'ye,

        Eskişehir-Sivas hattında ise bilet fiyatı bin 500 TL'ye çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?