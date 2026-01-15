Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi: Zamlı YHT biletleri ne kadar oldu?
Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Böylece Ankara-İstanbul arası bilet fiyatları 780 TL'den, 930 TL'ye yükseldi. Peki, yeni zam ile beraber biletler kaç TL oldu? İşte zamlı YHT tren biletleri
Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte Ankara–İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL’den 930 TL’ye yükseldi. Peki, yapılan zam sonrası YHT tren biletleri kaç TL oldu? İşte zamlı YHT bilet fiyatları
YHT BİLETLERİNE ZAM GELDİ
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı.
ZAMLI YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATLARI
Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye
Eskişehir–Sakarya YHT bilet ücreti 565 TL'ye ,
Eskişehir ile Ankara arasında seyahat etmek isteyen yolcular için bilet fiyatı 480 TL'ye,
Eskişehir–İstanbul hattında yolcular artık 600 TL'ye,
Eskişehir-Konya arası yolculuklar 665 TL'ye,
Eskişehir-Sivas hattında ise bilet fiyatı bin 500 TL'ye çıktı.