Yükseklere çıkıldıkça basit bir mantığa göre sıcaklığın artması gerekir. Sonuçta güneşe yaklaşıyoruz ve böylelikle sıcaklık artar diye düşünürüz. Lakin öyle olmuyor; tam tersine, yükseldikçe sıcaklık azalıyor.

YÜKSEKLERE ÇIKTIKÇA HAVA NEDEN SOĞUR?

Atmosferdeki sıcaklık, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu faktörlerin başında hava basıncı gelir. Yüksek irtifalarda hava basıncı düşerken, bu durum sıcaklığın da azalmasına yol açar. Yüksek irtifalarda atmosferin ısınma şekli, hava basıncı ve su buharı içeriği gibi faktörler, sıcaklık değişimini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alır.

REKLAM 1. HAVA BASINCI VE SICAKLIK İLİŞKİSİ Atmosferdeki hava basıncı, deniz seviyesinde en yüksektir ve bu noktada sıcaklıklar genellikle en yüksek seviyede gözlemlenir. Hava basıncı ile sıcaklık arasında doğrudan bir ilişki vardır; basınç arttıkça sıcaklık da artar. Bunun nedeni, yüksek basınç altında hava moleküllerinin sıkışarak daha fazla ısınmasıdır. Ancak, deniz seviyesinden uzaklaşıldıkça, basınç düşer ve bunun sonucunda sıcaklık da azalır. Bu da yüksek irtifalarda hava sıcaklıklarının düşmesinin temel nedenlerinden biridir. 2. ATMOSFERİN ISITILMA YÖNTEMİ VE SICAKLIK Atmosferin büyük kısmı, Dünya yüzeyi tarafından ısıtılır. Güneşten gelen kısa dalga radyasyonu, Dünya yüzeyini ısıtarak buradan uzun dalga termal radyasyon yayılmasına neden olur. Atmosferdeki su buharı, bu uzun dalga radyasyonu emerek atmosferin sıcaklık dengesini etkiler. Su buharı oranı ne kadar yüksekse, atmosferin radyasyonu emme ve ısıyı geri yansıtma kapasitesi de artar. Bu, doğal sera etkisini oluşturur; yani, atmosferin ısınan katmanları ısıyı Dünya yüzeyine geri yansıtarak yüzeyin sıcaklık dengesini sağlar.

REKLAM 3. YÜKSEKLİKLE AZALAN SU BUHARI VE SICAKLIK Yükseklik arttıkça, atmosferdeki su buharı oranı azalır. Hava basıncının düşmesiyle birlikte su buharı içeriği de azalır. Su buharı, atmosferdeki ısıyı tutma kapasitesini artırır, ancak bu kapasite yüksek irtifalarda azalmaya başlar. Bu nedenle, yükseklik arttıkça atmosferin, Dünya yüzeyinden yayılan ısıyı tutma ve geri yansıtma yeteneği zayıflar. Sonuç olarak, atmosferdeki ısı daha kolay bir şekilde uzaya kaçabilir ve bu da daha düşük sıcaklıklar anlamına gelir. 4. HAVANIN GENİŞLEMESİ VE SOĞUMASI Yüksek irtifalarda hava basıncı azaldığı için, sıcak hava yükseldiğinde daha fazla genişler. Havanın genişlemesi, beraberinde taşıdığı ısıyı kaybetmesine neden olur. Genişleyen hava, ısısını kaybettiği için soğur. Bu soğuma, yükseklikle birlikte artan genişleme oranıyla paralel olarak ilerler. Yani, yükseklik arttıkça hava daha da soğur. Bu olay, atmosferdeki havanın soğumasının ve sıcaklık farklarının ortaya çıkmasının başlıca nedenidir.