Yüksek riskli iller hangileri? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Normalleşme sürecine geçmemiz ile birlikte vaka sayılarında ise ciddi bir artış gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde korkutan bir tablo ortaya çıktı. Peki yeniden kısıtlamalar olacak mı? İşte detaylar...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİDİR?

Kırklareli

Tekirdağ

İstanbul

Kocaeli

Yalova

Çanakkale

İzmir

Muğla

Kütahya

Bilecik

Bolu

Düzce

Zonguldak

Kırıkkale

Niğde

Kayseri

Kilis

Antalya

Artvin

Ardahan

Karaman

Mersin



İL İL RİSK HARİTASI HAFTAYA GÜNCELLENECEK



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil. Bakanlık, haritaların renk haritasını da haftaya açıklanacak. Haritada vaka sayısı, nüfusa oranı, artış/düşüş oranı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler birlikte hesaplanarak haftaya açıklanacak.

İki haftada bir güncellenecek bu renk haritası ile illere göre kısıtlamalar da belli olacak. Alınan son karara göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tek güne inmişti. Akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar olan hafta içi akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise devam ediyor. Kafe ve restoranlar kırmızı ile ifade edilen çok yüksek riskli iller dışında akşam 19.00'a kadar açık. Örneğin İstanbul, son haritada turuncu idi. Bu haftaki verilere göre bu renk kırmızı. Önümüzdeki hafta da İstanbul kırmızı olursa kafe ve restoranlara da yeniden kapanma gözüküyor.