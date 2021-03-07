Yüksek riskli iller hangileri? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Normalleşme sürecine geçmemiz ile birlikte vaka sayılarında ise ciddi bir artış gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde korkutan bir tablo ortaya çıktı. Peki yeniden kısıtlamalar olacak mı? İşte detaylar...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİDİR?
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Kocaeli
Yalova
Çanakkale
İzmir
Muğla
Kütahya
Bilecik
Bolu
Düzce
Zonguldak
Kırıkkale
Niğde
Kayseri
Kilis
Antalya
Artvin
Ardahan
Karaman
Mersin
İL İL RİSK HARİTASI HAFTAYA GÜNCELLENECEK
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil. Bakanlık, haritaların renk haritasını da haftaya açıklanacak. Haritada vaka sayısı, nüfusa oranı, artış/düşüş oranı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler birlikte hesaplanarak haftaya açıklanacak.
İki haftada bir güncellenecek bu renk haritası ile illere göre kısıtlamalar da belli olacak. Alınan son karara göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tek güne inmişti. Akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar olan hafta içi akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise devam ediyor. Kafe ve restoranlar kırmızı ile ifade edilen çok yüksek riskli iller dışında akşam 19.00'a kadar açık. Örneğin İstanbul, son haritada turuncu idi. Bu haftaki verilere göre bu renk kırmızı. Önümüzdeki hafta da İstanbul kırmızı olursa kafe ve restoranlara da yeniden kapanma gözüküyor.
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