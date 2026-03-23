Yüksekova-Dağlıca kara yolunda çığ engeli

Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yolu, düşen çığ nedeniyle kapandı
Giriş: 23.03.2026 - 13:40
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yeşiltaş ve Dağlıca köyleri arasındaki kara yoluna çığ düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, çalışma başlattı.
İş makineleriyle kar yığınlarını temizlemeye başlayan ekipler, yolu en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.
