Yüksekten düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Adıyaman’da yüksekten düşerek ağır yaralanan kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre, 6 Mart tarihinde Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi’nde ikamet eden 15 yaşındaki Yağmur Karayıldız, balkonda bulunduğu esnada dengesini kaybederek 5’inci kattan düşmüştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yüksekten düşen kız çocuğu yaşanan feci olayda ağır yaralanmış olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 18 gündür hastanede yaşam savaşı veren Yağmur Karayıldız, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.