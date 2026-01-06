Yüksel Yıldırım: İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" dedi. 27 yaşındaki kaleci, sezon sonuna kadar Samsunspor forması giyecek.
Fenerbahçe'de bir süredir kadroya yazılmayan kaleci İrfan Can Eğribayat, sezonu Samsunspor’da tamamlayacak.
YÜKSEL YILDIRIM'DAN İRFAN CAN EĞRİBAYAT AÇIKLAMASI
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe - Samsunspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa yarı final maçının ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin İrfan Can Eğribayat‘ı sezon sonuna kadar Samsunspor’a vereceğini söyledi.
Kiralık olarak yapılacak olan sözleşmeyle tecrübeli kaleci ligin ikinci yarısını Karadeniz ekibinde geçirecek.