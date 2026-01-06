Yüksel Yıldırım: İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık - Futbol Haberleri

Yüksel Yıldırım: İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" dedi. 27 yaşındaki kaleci, sezon sonuna kadar Samsunspor forması giyecek.

