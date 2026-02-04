Beyaz peynir ya da kaşar peyniri poğaçanın tuz oranını dengeler ve sofraya çeşit katar. Ev yapımı reçel ya da bal ise sade poğaça sunumlarında farklı bir tat uyumu oluşturur. Bu tür eşlikçilerle hazırlanan bir masa hem kahvaltı hem ara öğün zamanlarında yeterli bir bütünlük sağlar.

MAYALI YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ

Hamurun dengeli yapıya ulaşması, ölçülerin doğru ayarlanmasına bağlıdır. Aşağıdaki miktarlar orta boy bir tepsi poğaça verir.

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5 ila 6 su bardağı un

Üzeri için

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

İç harç tercihe göre belirlenir. Peynirli, patatesli ya da sade hazırlanabilir. Derin bir yoğurma kabı seçilir. Ilık süt ve ılık su kaba alınır. Üzerine toz şeker eklenir ve karıştırılır. Maya bu karışımın içine serpilir. Kabın üzeri kapatılır ve yaklaşık 5 dakika beklenir. Bu süre boyunca maya aktif hale gelir ve yüzeyde kabarcıklar oluşur. Sıvı yağ karışıma eklenir. Ardından tuz ilave edilir. Un yavaş yavaş eklenerek yoğurma işlemine başlanır. Un tek seferde değil, kontrollü biçimde eklenmelidir. Hamur ele yapışmayan fakat sertleşmeyen bir yapı kazanmalıdır.

Yoğurma işlemi en az 8 dakika sürmelidir. Bu aşamada hamurun pürüzsüzlüğü artar. Hamur toparlandıktan sonra üzeri örtülür. Ilık bir ortamda yaklaşık 45 dakika dinlendirilir. Hacminin iki katına yaklaşması beklenir. Mayalanan hamur hafifçe bastırılarak havası alınır. Tezgaha alınır ve bezelere ayrılır. Beze büyüklüğü isteğe göre ayarlanabilir. Her beze avuç içinde yuvarlanır. İç harç kullanılacaksa ortası açılır ve harç yerleştirilir. Kenarlar dikkatlice kapatılır. Poğaçalar yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı biçimde dizilir. Şekillendirme tamamlandıktan sonra ikinci mayalanma sürecine geçilir. Tepsi bu halde 20 dakika bekletilir. Bu adım poğaçanın fırında kabarmasını doğrudan etkiler. Yumurta sarısı ve süt küçük bir kapta karıştırılır. Bu karışım poğaçaların üzerine fırça yardımıyla sürülür. İstenirse çörek otu ya da susam eklenebilir. Fırın önceden 180 dereceye ayarlanır. Poğaçalar orta rafta, alt üst ayarda pişirilir. Pişme süresi ortalama 20–25 dakika aralığındadır. Üzeri kızardığında fırından çıkarılabilir. Fırından çıkan poğaçalar sıcak haldeyken üzeri temiz bir bezle örtülür. Bu yöntem buharın hamurda kalmasına yardımcı olur. Soğuma sürecinde kabuk sertleşmez ve iç doku nemini korur.

Poğaçalar oda sıcaklığında, kapalı bir kapta muhafaza edilebilir. Ertesi gün de yumuşak yapısını büyük ölçüde korur. Daha uzun süre saklanacaksa dondurucuya koyulabilir. Çözdürme sonrası kısa süreli ısıtma yeterli olur. YUMUŞAK POĞAÇA NASIL YAPILIR? Yumuşak poğaça elde etmek hamurun yapısına ve uygulama sırasına bağlıdır. Kullanılan sıvıların oda sıcaklığında olması hamurun dengeli biçimde toparlanmasını sağlar. Un eklemesi kontrollü yapılmalı ve hamur sertleşme noktasına gelmeden yoğurma bırakılmalıdır. Uzun süre yoğrulan hamur daha düzgün bir doku kazanır ve pişme sırasında iç nemini korur. Fırına girmeden önce tepsi üzerinde kısa süre dinlendirilen poğaça hamuru hacim kazanır. Pişirme tamamlandığında üzerinin bezle kapatılması kabuğun kurumasını engeller. Bu adımlar atlanmadığında poğaça içi kuru kalmaz ve dokusu yumuşaklığını uzun süre korur. MAYASIZ YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ

Mayasız yumuşak poğaça, bekleme süresi olmadan hazırlanabilen ve doğru oranlar kullanıldığında iç dokusu kuru olmayan bir hamur işi ortaya çıkaran bir tariftir. Bu tarifte kabarmayı sağlayan temel unsur yoğurt ve kabartma tozu dengesidir. Derin bir kap içine 1 su bardağı oda sıcaklığında yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 adet yumurta alınır. Yumurta akı hamura eklenir, sarısı üzeri ayrılır. Karışım pürüzsüz bir yapı alana kadar çatalla karıştırılır. Ardından 1 tatlı kaşığı tuz eklenir ve karıştırma sürdürülür. Kabartma tozu bu aşamada eklenir ve hamurun her noktasına dağılması sağlanır. Un azar azar ilave edilir ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilene kadar yoğurma yapılır. Yaklaşık 3,5 ila 4 su bardağı un yeterli olur fakat unun yapısına göre miktar değişebilir. Hamur toparlandıktan sonra sertlik hissi oluşmamalıdır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır ve elde yuvarlanır. İç harç kullanılacaksa hamur hafifçe açılır ve iç malzeme yerleştirilir ardından kenarlar kapatılır.