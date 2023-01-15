Kendinden önce gelen ve Linear B adı verilen yazı sisteminin ortadan kaybolmasının ardından onun yerini alan ve Yunan dilinin yazımında bugün dahi kullanılan Yunan alfabesi kaç harf içermektedir? İşte, Yunan alfabesi hakkında tüm detaylar…

Yunan Alfabesi Özellikleri

Yunan alfabesi; Kıta Yunanistan’da yaklaşık MÖ. 8. yüzyılda geliştirilmiş olan bir yazı sistemidir. Yunan alfabesinin ortaya çıkışından önce özellikle Miken uygarlığı tarafından kullanılan Linear B yazı sisteminin ortadan kaybolmasının ardından ortaya çıkan Yunan alfabesi bugün de Yunan dilinin yazımında kullanılmaktadır.

Yunan alfabesinin temeli ise Fenike alfabesi olarak gösterilmektedir. Dönemin önemli bir ticaret uygarlığı olan Fenikeliler, özelikle deniz yolu ile bu ticari ürünlerinin yanında, kendi dillerini de ihraç etme fırsatı bulmuşlardır. Tamamen sessiz harflerden oluşan Fenike alfabesini alan Yunanlar, bu yazı sistemini kendi dillerinde olan sesli ve sessiz harfleri temsil edecek şekilde düzenlemişler ve kendi alfabelerini oluşturmuşlardır.

Yunan diline uygun düşmeyen bazı Fenike harflerine sesli harf değeri veren Yunanlar bu şekilde alfa, epsilon, omikron, upsilon gibi sesli harfleri yaratmışlar ve ilk defa bu alfabede sesli harfleri de kullanmaya başlamışlardır. Yunanların Fenike alfabesi üzerinde böylesine radikal değişiklikler yapmalarının nedeni ise Fenike dili ile Yunan dili arasındaki temel bir farktan ileri gelmektedir. Fenike dilinde hiçbir kelime ünlü harfle başlamazken; Yunan dilinde ise birçok kelime ünlü harfle başlamaktadır. İki dil arasında bu temel fark sebebiyle Yunanlar, bu alfabeye sesli harfleri eklemeyi bir zorunluluk olarak görmüşlerdir.

Tüm bunların yanında, Yunan alfabesinin öne çıkan en önemli özelliği ise günümüz alfabelerine yapmış olduğu katkılardır. Bugün Slav dillerinin yazımında kullanılan Kiril alfabesi ve batı dillerinin alfabesi olan Latin alfabesi, Yunan alfabesi temel alınarak oluşturulan yazı sistemleri olarak dikkat çekmektedir.