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Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Yunan Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Yunan Alfabesi Toplam Kaç Harf?
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Yunan alfabesi nedir, özellikleri nelerdir? Yunan alfabesi toplam kaç harf?

MÖ. 8. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan, insanlık ve medeniyet tarihinde çok önemli yere sahip olan Yunan alfabesi; 7 tanesi sesli, 15 tanesi sessiz ve 2 tanesi de birleşik olmak üzere 24 harften meydana gelmektedir. Fenike alfabesi temel alınarak oluşturulan ve daha sonraları gerek Kiril gerekse de Latin alfabelerinin ortaya çıkmasına temel olan Yunan alfabesi özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında.

Yunan Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Yunan Alfabesi Toplam Kaç Harf?
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Kendinden önce gelen ve Linear B adı verilen yazı sisteminin ortadan kaybolmasının ardından onun yerini alan ve Yunan dilinin yazımında bugün dahi kullanılan Yunan alfabesi kaç harf içermektedir? İşte, Yunan alfabesi hakkında tüm detaylar…

Yunan Alfabesi Özellikleri

Yunan alfabesi; Kıta Yunanistan’da yaklaşık MÖ. 8. yüzyılda geliştirilmiş olan bir yazı sistemidir. Yunan alfabesinin ortaya çıkışından önce özellikle Miken uygarlığı tarafından kullanılan Linear B yazı sisteminin ortadan kaybolmasının ardından ortaya çıkan Yunan alfabesi bugün de Yunan dilinin yazımında kullanılmaktadır.

Yunan alfabesinin temeli ise Fenike alfabesi olarak gösterilmektedir. Dönemin önemli bir ticaret uygarlığı olan Fenikeliler, özelikle deniz yolu ile bu ticari ürünlerinin yanında, kendi dillerini de ihraç etme fırsatı bulmuşlardır. Tamamen sessiz harflerden oluşan Fenike alfabesini alan Yunanlar, bu yazı sistemini kendi dillerinde olan sesli ve sessiz harfleri temsil edecek şekilde düzenlemişler ve kendi alfabelerini oluşturmuşlardır.

Yunan diline uygun düşmeyen bazı Fenike harflerine sesli harf değeri veren Yunanlar bu şekilde alfa, epsilon, omikron, upsilon gibi sesli harfleri yaratmışlar ve ilk defa bu alfabede sesli harfleri de kullanmaya başlamışlardır. Yunanların Fenike alfabesi üzerinde böylesine radikal değişiklikler yapmalarının nedeni ise Fenike dili ile Yunan dili arasındaki temel bir farktan ileri gelmektedir. Fenike dilinde hiçbir kelime ünlü harfle başlamazken; Yunan dilinde ise birçok kelime ünlü harfle başlamaktadır. İki dil arasında bu temel fark sebebiyle Yunanlar, bu alfabeye sesli harfleri eklemeyi bir zorunluluk olarak görmüşlerdir.

Tüm bunların yanında, Yunan alfabesinin öne çıkan en önemli özelliği ise günümüz alfabelerine yapmış olduğu katkılardır. Bugün Slav dillerinin yazımında kullanılan Kiril alfabesi ve batı dillerinin alfabesi olan Latin alfabesi, Yunan alfabesi temel alınarak oluşturulan yazı sistemleri olarak dikkat çekmektedir.

Yunan alfabesi sadece Yunan dilinin yazıya dökülmesinde değil; bilimin birçok alanında da kullanılan bir yazı sistemidir. Bu alfabede bulunan birçok harf ve sembol, bugün matematik ve fizik başta olmak üzere birçok temel bilimde kullanılmaktadır. Bu duruma verilecek en net örnek ise pi sayısını sembolize eden π işaretidir. Yunan alfabesinde yer alan bu sembol aynı zamanda Yunan dilinde de pi olarak okunmaktadır.

Bu yazıda sıklıkla kullandığımız alfabe kelimesinin kendisi dahi Yunan alfabesinden türemiş bir kelimedir. ‘’Alphabet’’ sözcüğünden türeyen bu kelime Yunan alfabesinde yer alan alpha ve beta harflerinin bir arada okunmasıyla ortaya çıkmıştır.

Yunan Alfabesi Harfleri

Hem büyük hem de küçük harflerin kullanıldığı bir alfabe olarak dikkat çeken Yunan alfabesi; 7 tanesi sesli harf, 15 tanesi sessiz harf ve 2 tanesi de birleşik harf olmak üzere toplamda 24 harften meydana gelmektedir. Kullanılmaya başlandığı sırada tıpkı atası olan Fenike alfabesinde olduğu gibi sağdan sola yazılan Yunan alfabesi, 5. yüzyıldan itibaren soldan sağa yazılmaya başlanmıştır.

Yunan Alfabesi Harfleri Okunuşu

Aşağıda vermiş olduğumuz görsel üzerinden, Yunan alfabesinde yer alan 24 harfi ve bu harflerin okunuşunu inceleyebilirsiniz:

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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