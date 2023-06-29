Çipras, SYRIZA'nın Avrupa'da iktidara gelen ilk sol parti olduğunu belirterek SYRIZA iktidarının, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği (AB) için tarihi öneme sahip zamanlara denk geldiğini ifade etti.

Basın açıklamasında bulunan Çipras, "Küçük bir sol partinin liderliğini daha 34 yaşındayken üstlendim, beraber yaptığımız bu yolculuk çoğu zaman tehlikeli, tuzaklarla doluydu ama heyecan vericiydi." diye konuştu.

İktidarının, Yunanistan'a kuşkuyla ve düşmanca bakan bir Avrupa ile mücadele ettiğini kaydeden Çipras, Yunanistan'ın o dönem yurt içi ve dışından belli gruplarca baskıya maruz kaldığını dile getirdi.

Çipras, Yunanistan'ın memorandumdan çıkması, borcunun yeniden düzenlenmesi, Yunan halkının yaralarının sarılması, Yunanistan'ın uluslararası alandaki imajının yenilenmesi ve Prespa Anlaşması gibi konularda SYRIZA iktidarının edindiği başarılar için gururlu olduğunu belirterek, bu sürecin zorluklarla da dolu olmasına rağmen tarihte yer ettiğini kaydetti.

SYRIZA için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini söyleyen Çipras, 25 Haziran'daki genel seçim sonuçlarının SYRIZA'ya, ana muhalefeti üstlenmek ve değişime gitmek olmak üzere iki görev yüklediğini ifade etti.