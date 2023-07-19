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        Haberler Dünya Yunanistan'da yangın kabusu: Günlerdir söndürülemiyor

        Yunanistan'da yangın kabusu: Günlerdir söndürülemiyor

        Yunanistan'da birçok noktada 3 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor.

        Ajanslar
        Giriş: 19.07.2023 - 13:12
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        Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina yakınlarındaki Lutraki ve Megara bölgesindeki yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayılırken, Atina’nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda en az 50 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi.

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        Tedbir amaçlı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı yangınlar nedeniyle Atina yakınlarındaki petrol rafinerisinin korunmasına yönelik bazı otoyollar kapatıldı.

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        Yunan Meteoroloji Servisi, yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğuna dair uyarılarda bulundu.

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        Sıcak hava dalgasının perşembe ve cuma zirve yapması bekleniyor.

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        Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, yangınların gidişatı hakkında bilgi almak üzere bugün Ulusal Sivil Koruma Operasyonları ve Kriz Yönetimi Koordinasyon Merkezine gitmesi bekleniyor.

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        İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, yangınlarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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        Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB), orman yangınlarının devam ettiğiYunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldığı bildirilmişti.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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