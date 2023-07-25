Yunanistan'daki orman yangınları uydudan görüntülendi

Kavurucu sıcakların etkisi altındaki Yunanistan, başta Rodos Adası olmak üzere bir haftadır kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

BBC'nin haberine göre, Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias, yerel basına yaptığı açıklamada, yangınların hala kontrol altına alınamadığını söyledi.

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Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Pazar gecesi 19 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

Yunanistan İklim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bunun 'ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu' olduğu belirtilmişti.