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        Haberler Dünya Yunanistan'daki orman yangınları uydudan görüntülendi

        Yunanistan'daki orman yangınları uydudan görüntülendi

        Yunan adalarını etkisi altına alan orman yangınları nedeniyle binlerce bölge sakini ve turist evlerinden, otellerinden kaçmak zorunda kaldı. Maxar Technologies tarafından gönderilen yeni uydu görüntüleri, Rodos'taki alevlerin boyutunu gözler önüne serdi.

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 09:32
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        Kavurucu sıcakların etkisi altındaki Yunanistan, başta Rodos Adası olmak üzere bir haftadır kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

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        BBC'nin haberine göre, Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias, yerel basına yaptığı açıklamada, yangınların hala kontrol altına alınamadığını söyledi.

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        Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Pazar gecesi 19 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

        Yunanistan İklim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bunun 'ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu' olduğu belirtilmişti.

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        İtfaiye yetkilileri de gece boyunca Korfu'dan yaklaşık 2 bin 500 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

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        UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Öte yandan uydu görüntüler de orman yangınının neden olduğu tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.

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        Maxar'ın paylaştığı uydu fotoğrafları, adanın orta kesimindeki devasa alevleri gösterdi.

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        Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Yunanistan'da son 12 gün içinde günde ortalama 50 yeni orman yangını çıktığını hafta sonu boyunca ise 64 yeni alev kaydedildiğini belirtti.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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