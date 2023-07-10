1 Şurada Paylaş!









Son dakika deprem haberleri yaşadığı yerde sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Depremin konumu, büyüklüğü, saati ve merkez üssü her gün Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 10 Temmuz Pazartesi günü Yunanistan, Denizli ve Akdeniz'de peş peşe depremler meydana geldi. İşte 10 Temmuz Kandili ve AFAD son depremler listesi...