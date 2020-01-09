Yunanistan Dışişleri'nden bir heyet Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanlığı, 10 Ocak'ta Yunanistan Dışişleri'ne bağlı bir heyetini Ankara'ya geleceğini duyurdu.
Heyetler arası görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuların da alınacağı ifade edildi.
Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:
"Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Themistoklis Demiris başkanlığındaki heyetler arasında 10 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da görüşmeler yapılacaktır.
Siyasi istişarelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır."
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