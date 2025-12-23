Habertürk
        Haberler Dünya Yunanistan, İsrail ve GKRY ile anlaşmalar imzaladı | Dış Haberler

        Yunanistan, İsrail ve GKRY ile anlaşmalar imzaladı

        Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladığı bildirildi. 3 ülkenin liderleri dün bir araya gelmişti.

        Giriş: 23.12.2025 - 20:34 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:34
        Yunanistan, İsrail ve GKRY ile anlaşmalar imzaladı
        Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ile "Ortak Eylem Planı", İsrail ile 2026 için "Savunma İşbirliği Programı" imzaladığı belirtildi.

        Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.

        Açıklamada, GKRY ve İsrail ile "Ortak Eylem Planı"na imza atan Yunanistan'ın, İsrail ile 2026 için "Savunma İşbirliği Programı" imzaladığı aktarıldı.

        Bu anlaşmalar kapsamında farklı birimler arasında tatbikat, özel harekat gücü için ortak eğitim, üst düzey görüşmeler ve karşılıklı fayda ilişkisi bulunan konularda taraflar arasında istişarenin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, anlaşmanın üç taraf arasında askeri işbirliğini güçlendirdiği ileri sürüldü.

