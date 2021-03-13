Yunanistan kiralık 2 Heron için İskiri Adası’na üs kurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

Yunanistan, İsrail’den kiralayacağı 2 Heron tipi İHA için İskiri Adası’nda özel üs kurdu

Yunanistan’ın İsrail’den kiralayacağı 2 Heron tipi insansız hava aracı (İHA) için İskiri Adası’nda (Skyros) özel üs kurduğu bildirildi. İsrail’den alınacak Heronların görevinin Yunanistan’ın deniz sınırlarını, göçmen akınlarını ve Türkiye’nin hareketlerini daha yakından "denetlemek" olduğu kaydedildi

Yunanistan, İsrail’den kiralayacağı 2 Heron tipi İHA için İskiri Adası’nda özel üs kurdu
Yunanistan kiralık 2 Heron için İskiri Adası’na üs kurdu
0:00 / 0:00
AA

Atina’da yayımlanan Ta Nea gazetesi, İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma iş birliği anlaşması kapsamında 3 yıllığına Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılan insansız hava araçlarının İskiri Adası’ndaki 135. Hava Üssü'nde oluşturulan özel üste konuşlandırılacağını yazdı.

Bu konuda yapılan çalışmaların ve insansız hava araçlarını kullanacak Yunan askeri personelin İsrail’deki eğitimlerinin tamamlandığı belirtilen haberde, Heronların ileriki günlerde Yunanistan’a getirilerek nisanda faaliyete geçirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

AA'nın Yunan basınından aktardığı haberde, Yunan Kara Kuvvetlerinde 6 Pigasos II Block ve 8 Sperwer tipi insansız hava aracının daha bulunduğu ancak bunların eski teknoloji olduğuna işaret edilerek, Türkiye’nin İHA alanında son yıllarda büyük yatırımlar yaptığı ve kendi araçlarını ürettiği vurgulandı.

İsrail’den alınacak Heronların görevinin Yunanistan’ın deniz sınırlarını, göçmen akınlarını ve Türkiye’nin hareketlerini daha yakından "denetlemek" olduğu kaydedilen haberde, "2 UAVs’in Yunan hava kuvvetlerine katılımıyla Yunan silahlı kuvvetleri, insansız hava araçları alanında birçok aşamayı aynı anda atlayacak." ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eski Bolivya Devlet Başkanı Anez ve 5 eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
DÜNYAEski Bolivya Devlet Başkanı'na yakalama kararı
Husiler, ABD'nin Yemen için sunduğu ateşkes planını reddetti
DÜNYAHusiler ABD'nin ateşkes planını reddetti
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığı
DÜNYAABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığı
İtalya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
DÜNYAİtalya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden Yunanistan'a FETÖ tepkisi
DÜNYAYunanistan'a FETÖ tepkisi
AB, göç konusunda üçüncü ülkelerle iş birliğini artırmak istiyor
DÜNYAAB, göç konusunda iş birliğini artırmak istiyor
Biden; Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri ile görüştü:
DÜNYABiden'dan üç ülkenin liderleriyle görüşme
New York Valisi Cuomo hakkında azil soruşturması başlatıldı
DÜNYANew York Valisi hakkında azil soruşturması ...
İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı düzenlendiği açıklandı
DÜNYAİran gemisine Akdeniz'de saldırı!
SON DAKİKA! Mısır istihbaratından Türkiye açıklaması!
DÜNYAMısır istihbaratından Türkiye açıklaması!