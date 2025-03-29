Yunus Akgün'den Beşiktaş'a gönderme
Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ı tebrik ederim, Türkiye'nin en büyük takımını yendiler" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Siyah Beyazlılar'a göndermede bulundu.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Maçla ilgili konuşan Yunus Akgün "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız." dedi.
BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME
Beşiktaş'a göndermede bulunan Yunus Akgün "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı.