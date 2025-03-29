Yunus Akgün'den Beşiktaş'a gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Siyah Beyazlılar'a göndermede bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Maçla ilgili konuşan Yunus Akgün "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız." dedi.