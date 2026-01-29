Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'den sağlık durumu için açıklama - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün'den sağlık durumu için açıklama

        Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yenildikleri Manchester City maçının ardından sağlık durumuna ilişkin, "Maçtan önce biraz ateşim vardı, şu anda biraz daha iyiyim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 02:29 Güncelleme: 29.01.2026 - 02:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunus Akgün'den sağlık durumu için açıklama!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 8. ve son hafta maçında İngiliz devi Manchester City'e 2-0 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

        SAĞLIK DURUMU İÇİN AÇIKLAMA

        Manchester City maçı öncesi İstanbul'daki son antrenmana çıkmayan ve İngiliz ekibi karşısında mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu, maçın ardından durumuna ilişkin, "Maçtan önce biraz ateşim vardı. Şu anda biraz daha iyiyim." dedi.

        "PLAY-OFF'TA KİM GELİRSE GELSİN"

        Şampiyonlar Ligi play-off turu ve olası rakipler Atletico Madrid ve Juventus ile ilgili konuşan Yunus Akgün, "Bu saatten sonra hangi rakip gelirse gelsin. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Durdona Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı

        Şişli'de hurda toplayıcı tarafından cesedi çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın son görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Kastamonu'da alevler 3 evi küle çevirdi
        Kastamonu'da alevler 3 evi küle çevirdi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde