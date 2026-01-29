Yunus Akgün'den sağlık durumu için açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 8. ve son hafta maçında İngiliz devi Manchester City'e 2-0 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Manchester City maçı öncesi İstanbul'daki son antrenmana çıkmayan ve İngiliz ekibi karşısında mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu, maçın ardından durumuna ilişkin, "Maçtan önce biraz ateşim vardı. Şu anda biraz daha iyiyim." dedi.

"PLAY-OFF'TA KİM GELİRSE GELSİN"

Şampiyonlar Ligi play-off turu ve olası rakipler Atletico Madrid ve Juventus ile ilgili konuşan Yunus Akgün, "Bu saatten sonra hangi rakip gelirse gelsin. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.