Yunus Akgün'den sözleşme sorusuna cevap!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün, "Güzel ve artan bir performansımız var, bunun için çok mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz. Eyüpspor'u ve Arda Hoca'yı tebrik ederim, onlar da gerçekten ligde çok iyi bir performans sergiliyorlar. Avrupa hedefleri var onların da. Bugün iyi bir oyunla galip geldik. Böyle devam etmek istiyoruz inşallah." dedi.

SAKATLIK DURUMU

Sakatlığından sonra durumuyla ilgili gelen soruya cevap veren milli futbolcu, "İlk duruma göre daha iyiyim. Daha iyiye gidiyorum. Zaten sona yaklaşıyoruz ama daha iyiyim diyebilirim." sözlerini sarf etti.

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Yunus Akgün, şampiyonluğu hangi maçta ilan edebileceklerine yönelik sorunun ardından, "Belli olmaz futbol bu. Bununla ilgili fazla bir şey demeyeyim ben ama ümit ediyorum evimizdeki Kayserispor maçında şampiyonluk maçına çıkarız." diye konuştu.