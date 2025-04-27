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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'den sözleşme sorusuna cevap - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün'den sözleşme sorusuna cevap

        Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, 5-1'lik Eyüpspor galibiyetinin ardından sözleşmeyle ilgili sorulan soruya cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 22:29 Güncelleme: 27.04.2025 - 22:29
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        Yunus Akgün'den sözleşme sorusuna cevap!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu.

        "EYÜPSPOR'U VE ARDA HOCA'YI TEBRİK EDERİM"

        Yunus Akgün, "Güzel ve artan bir performansımız var, bunun için çok mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz. Eyüpspor'u ve Arda Hoca'yı tebrik ederim, onlar da gerçekten ligde çok iyi bir performans sergiliyorlar. Avrupa hedefleri var onların da. Bugün iyi bir oyunla galip geldik. Böyle devam etmek istiyoruz inşallah." dedi.

        SAKATLIK DURUMU

        Sakatlığından sonra durumuyla ilgili gelen soruya cevap veren milli futbolcu, "İlk duruma göre daha iyiyim. Daha iyiye gidiyorum. Zaten sona yaklaşıyoruz ama daha iyiyim diyebilirim." sözlerini sarf etti.

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        Yunus Akgün, şampiyonluğu hangi maçta ilan edebileceklerine yönelik sorunun ardından, "Belli olmaz futbol bu. Bununla ilgili fazla bir şey demeyeyim ben ama ümit ediyorum evimizdeki Kayserispor maçında şampiyonluk maçına çıkarız." diye konuştu.

        5. YILDIZ

        Taraftarlara 5. yıldız mesajı sorulan başarılı futbolcu, "Sezon başından beri hedefimiz 5. yıldız. Allah'ın izniyle 5. yıldızı takıp yolumuza devam edeceğiz inşallah." dedi.

        YENİ SÖZLEŞME

        Sarı-kırmızılı oyuncu, sözleşmesiyle ilgili gelen, "Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme yenilediğin konuşuluyor." şeklindeki hatırlatmanın ardından, "Sözleşmemle alakalı şu anda bir şey yok. Sadece sahaya odaklıyım. Sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur, onda bir problem yok. Sezon bitince oturup konuşuruz." açıklamasında bulundu.

        VICTOR OSIMHEN

        Yunus Akgün, son olarak Victor Osimhen ile ilgili, "Osimhen, büyük bir karakter. Burada olduğu için şanslıyız. Çok büyük bir karakter ve çok büyük bir futbolcu. Bize katkısı çok büyük. Her zaman en iyisini vermeye çalışıyor. O da gollerine devam eder, biz de kazanmaya devam ederiz inşallah. Benim için önemli. O bana, ben ona bir şeyler katmaya çalışıyorum. Güzel bir ilişkimiz var." dedi.

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