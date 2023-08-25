Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'ün transferi bitmek üzere. Yunus Akgün, İngiliz ekibi Leicester City için yola çıktı
Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu futbolcusu Yunus Akgün, transfer görüşmeleri yaptığı İngiliz ekibi Leicester City için İngiltere'ye gitti.
Galatasaray'ın altyapısında yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor. 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'dan, İngiltere'ye gitti.
Sosyal medya hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşan Yunus Akgün, "Yeni meydan okuma yükleniyor" notunu yazdı.
Akgün, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar 61 resmi maçta görev aldı ve 5 gol sevinci yaşadı. Bu sezon ise 5 resmi karşılaşmada oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
10 MİLYON EURO
Yunus Akgün'ün Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması beklenirken genç oyuncunun zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro olacağı iddia ediliyor.
SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK
Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.