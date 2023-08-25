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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu - Son dakika Galatasaray transfer haberi - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu

        Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'ün transferi bitmek üzere. Yunus Akgün, İngiliz ekibi Leicester City için yola çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 12:01 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:01
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        Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu futbolcusu Yunus Akgün, transfer görüşmeleri yaptığı İngiliz ekibi Leicester City için İngiltere'ye gitti.

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        Galatasaray'ın altyapısında yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor. 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'dan, İngiltere'ye gitti.

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        Sosyal medya hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşan Yunus Akgün, "Yeni meydan okuma yükleniyor" notunu yazdı.

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        Akgün, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar 61 resmi maçta görev aldı ve 5 gol sevinci yaşadı. Bu sezon ise 5 resmi karşılaşmada oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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        10 MİLYON EURO

        Yunus Akgün'ün Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması beklenirken genç oyuncunun zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro olacağı iddia ediliyor.

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        SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK

        Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.

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