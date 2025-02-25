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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün Kasımpaşa maçında yok! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün Kasımpaşa maçında yok!

        Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Fenerbahçe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:31
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        Yunus Akgün Kasımpaşa maçında yok!
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        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaşırken, Ahmed Kutucu ile Yunus Akgün sarı kart sınırında olan isimlerdi. Müsabakanın son dakikalarında sarı kart gören Yunus Akgün cezalı duruma düştü. Akgün, gelecek hafta Kasımpaşa maçında oynayamayacak.

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